شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصحو على فاجعة من عدن..وانتفاضة شعبية تكستح الشوارع رفضا لـ ”الاحتلال الإماراتي” ورسائل عاجلة للملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرعدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشعارات مناوئة للوجود الإماراتي في عدن، ومطالبة برحيل ما أسموه "الاحتلال الإماراتي" .

وتعد هذه الشعارات ليست الأولى من نوعها التي انتشرت في العاصمة المؤقتة عدن ، إذ ظهرت في السابق ذات الشعارات في جدران شوارع عدن قبل أن تطمسها قوات موالية للإمارات وكان آخرها ماظهر في مديرية خورمكسر بجانب كلية التربية وعلى الجدران المقابلة لملعب ٢٢ مايو في الشيخ عثمان.



ويشتكي سكان محليون من إن عدن انتقلت من "كونها مركزا للمدنية والثقافة والتاريخ إلى وكر للفوضى ومأوى لمليشيات ولائها عابر للحدود", مشيرين إلى أن الدور الإماراتي في تحالف دعم الشرعية دورا مشبوها وغامض.

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مراقبون اعتبروا ذلك مؤشرا لانتفاضة شعبية مرتقبة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى لوقف العبث الإماراتي في المحافظات المحررة.

وكان مسؤولون في الحكومة الشرعية بعثوا رسائل إلى العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس هادي يطالبونهم بإنهاء دور الإمارت في اليمن والإبقاء على الدور السعودي فقط.