قائد قوات خفر السواحل بحضرموت يتفقد القطاع الشرقي

تفقد العقيد هاني سعيد التميمي قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت القطاع الشرقي التابع لخفر السواحل.

واطلع قائد قوات خفر السواحل خلال زيارته التفقدية، على سير ونشاط المواقع والموقع الفرعية التابعة له .

كما تفقد نقطة عسد الفايا بمديرية قصيعر، واطلع على سير نشاط النقطة، مؤكدا على أهمية الرفع من اليقظة والحس الأمني المستمر، وقد استمع للجنود و أهم متطلباتهم التي هم بحاجة لها، مشيرا إلى أن قيادة خفر السواحل ستقوم بتحقيق جميع متطلبات النقطة .

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واستمرت زيارة العقيد التميمي لمعسكر قيادة خفر السواحل قصيعر والتي تجري فيه الأعمال الإنشائية والتطويرية، منها إكمال سور المعسكر وإعادة صيانة المطبخ، ووجه باستكمال إعادة بناء بوابة المعسكر وتجهيز وترميم مسجد المعسكر والتقى التميمي خلال زيارته لمديرية قصيعر بجمعيات الصيادين، ونقاش معهم أمور تربط الجمعيات بخفر السواحل بقصيعر .

وتفقد موقع خفر السواحل بمنطقة المصينعة، واطلع على ما تم إنجازه في إعادة تأهيل للموقع، واطلع على قوة المعسكر وحثهم على الانضباط والثبات والصمود في مواقعهم البطولية لتأمين سواحل حضرموت من عمليات التهريب .

وتأتي هذه الزيارة بتوجهات من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومتابعة مستمرة ودعم سخي من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لما يبذلوه من اهتمام خاص بقوات خفر السواحل لتأمين السواحل بحضرموت .