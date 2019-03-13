مناقشة حقوق عمال نفط حضرموت مع الاتحاد العام للنقابات

نظمت اللجنة النقابية بشركة النفط ساحل حضرموت زيارة صباح الثلاثاء لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال المحافظة بمدينة المكلا.

ومثل اللجنة النقابية في هذه الزيارة سالم مبارك باحسن رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط ساحل حضرموت، يرافقه صلاح باشراوي المسؤول المالي باللجنة النقابية.

وأثناء الزيارة رحب علي عبدالله الحبشي الأمين العام المساعد بالمحافظة ورئيس اتحاد النقابان بمديرية المكلا، بأعضاء اللجنة النقابية بشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت.

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وخلال الزيارة تم مناقشة الأوضاع الخاصة لحقوق وواجبات العمال والموظفين حول ترسيخ أوضاع اللجنة النقابية بالشركة في حاله اتخاذ أي قرار مستحق للعمال.

وأشار الحبشي إلى الدور الفعال الذي تلعبه النقابة حول متابعة حقوق وواجبات الموظفين. كما عبر رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط ساحل حضرموت عن شكره وتقديره للاتحاد على كل الجهود المبذولة في خدمة الموظفين والعمال.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية للنقابة في تفعيل العمل بين نقابة شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت والاتحاد العام للنقابات.