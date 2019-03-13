إنشاء وحدة أمل دوعن لعلاج مرضى السرطان

زار وفد سعودي من مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض، صباح الثلاثاء، مديرية دوعن؛ للاطلاع على سير العمل الجاري في إنشاء وحدة أمل دوعن لإعطاء العلاج الكيماوي والتي ستقام في مستشفى الجحي .

في بداية اللقاء، الذي أقيم بقاعة مستشفى الجحي، رحب مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، بالضيوف ومدراء المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ، مثنياً على الدور الذي تقوم به الممكة العربية السعودية من خلال دعمها المتواصل لكافة القطاعات الصحية و التعليمية وغيرها.

و أكد بانخر في كلمته، أن السلطة المحلية بمديرية دوعن تهتم بكل الجهود التي من شأنها خدمة أبناء دوعن كافة. من جانبه، أشاد رياض حبور الجريري مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت، بالتكاتف والتعاون في إنشاء وحدة أمل دوعن داعياً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكل الخيرين المساهمة في إقامة هذا العمل الخيري وأن تتبعه أعمال أخرى في شتى مجالات الصحة .

بدوره، رحب الدكتور محمد أحمد العمودي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية دوعن بالوفد السعودي، شاكراً كل الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن داعياً إياهم لتقديم كل الدعم لإقامة وحدة أمل دوعن لإعطاء العلاج الكيماوي والذي سيخدم دوعن والمديريات المجاورة لها. من جانبه، أكد صلاح عمر باطويحنة رئيس مؤسسة وادي دوعن للتنمية، أهمية هذه الزيارة المتميزة لوفد مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث والذي تمخض ذلك من خلال اللقاء الذي تم في الرياض والترتيبات التي سبقته .

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وأعرب باطويحنة عن عميق الشكر والتقدير للوفد وتحمله معاناة السفر من أجل الإطلاع على إقامة هذا المشروع الإنساني الهام وتقديم الدعم المادي والمعنوي للوحدة وتجهيزها بكافة المستلزمات، معتبرا الزيارة شراكة حقيقية للعمل ضد هذا المرض العضال .

وفي نفس السياق، استعرض الدكتور سعيد سالم باخريبة مدير وحدة أمل دوعن لإعطاء العلاج الكيماوي سير العمل والتجهيز في أقسام الوحدة وكيفية إعداد الجرعات الكيماوية للمرضى ومدى التدريب والتأهيل الذي تلقاه طاقم العمل بالوحدة في المكلا وتطبيقه على أرض الواقع . من جانبه، أبدى رئيس الوفد السعودي الدكتور محمد هاشم إعجابه بالخطوات الجارية في إنشاء وحدة أمل دوعن والجهود التي تبذلها مؤسسة وادي دوعن للتنمية ومكتب الصحة بدوعن وحرصهم على تخفيف معاناة المرضى واعتبرها خطوة في المسار الصحيح . وأكد هاشم ، استعداد مستشفى الملك فيصل تقديم أوجه العون والمساعدة للوحدة لترى النور في القريب العاجل ورفدها بالأجهزة المطلوبة لتلبي احتياجات مرضى السرطان .

من جانبه، رحب المهندس صالح ميسري باجري عضو اللجنة التنسيقية لدعم مراكز السرطان، بفكرة إنشاء وحدة أمل دوعن والتي ستقدم العناية الكاملة للمرضى وحث الطاقم على التعامل بأخلاقيات المهنة .

حضر اللقاء مدير أمن مديرية دوعن المقدم عبود مقداد ومدير الشوون الإجتماعية بدوعن أبوبكر سليس العمودي ومدير مكتب المدير العام بدوعن عبدالله حسن العماري ومدراء المؤسسات و المستشفيات وكوادر صحية وجمع من أعيان ووجهاء مديرية دوعن.