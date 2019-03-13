شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي من الرياض: الأيام المقبلة ستشهد تحولاً في موقف الرئيس والحوثيون وإيران سينتصرون ويستعيدون مناطق الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ محافظة المحويت عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام صالح سميع ان الحال في اليمن يسير من سئ الى أسوأ مع دخول تحالف استعادة الشرعية عامه الرابع .

وقال سميع في مقابلة مع قناة "سهيل" اليمنية بالرياض-ان الرئيس عبدربه منصور هادي ممنوع من العودة الى عدن من قبل الإمارات ، وسط مطالب من الرياض لهادي للتروي والحكمة ، مشيرا الى أنه سيكون هناك تغير جوهري في موقف الرئيس خلال الأيام القادمة.

ودعا سميع لمواجهة التحالف الإيراني بإستراتيجة واضحة وتحالف من قبل كافة المكونات محذرا من تحولات،في قادم الأيام اذا استمرت هذه السياسة ، وأضاف " ستسقط حجور وغير حجور وسيستعيد الحوثي المناطق المحررة وتنتصر ايران في اليمن كما نتصرت في لبنان والعراق وسوري".وأردف سميع "أقول هذا براءة للذمة " .

وأوضح سميع ان الشرعية اليمنية جاءت من المبادرة الخليجية التي رعاها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وليس من الربيع العربي .

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