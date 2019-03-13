شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اشتباكات بالضالع بين مسلحين يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.. واغلاق الشارع الرئيسي (اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت مصادر محلية أنه سقط في الاشتباكات 3 قتلى و6 جرحى، وتجددت المواجهات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة بين المسلحين وإغلاق شامل للمحلات التجارية والشارع الرئيسي. و بحسب ما ذكره عبدالرقيب الجعدي فإن القتلى في أحداث الضالع الليلة هم: احمد فضل نويصر ملهم فضل الجريذي رشدي عبدالله"

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