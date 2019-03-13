الحوثيون يحددون هذا الموعد لانتخاب أعضاء البرلمان اليمني في 34 دائرة انتخابية

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي المسلحة عن موعد انتخابات جديدة للبرلمان اليمني في شهر ابريل/نيسان القادم، بالتزامن مع فشل الحكومة المعترف بها دولياً في عقد جلسة للبرلمان داخل البلاد. وحدد الحوثيون موعد 13 ابريل/نيسان لانتخاب أعضاء في البرلمان اليمني الخاضع لسيطرتها في 34 دائرة انتخابية. وحسب توجيه للانتخابات: “فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تدعو كافة الإخوة الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية المبينة أدناه إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13/ 4 / 2019م لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب”. Advertisements وأعلنت اللجنة الخاضعة للحوثيين عن موعد 14 مارس/أذار لتقديم المرشحين انفسهم للتنافس في 13 محافظة يمنية. وتضم قائمة المحافظات محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مثل دائرة في عدن واثنتان في أبين وخمس دوائر في حضرموت ودائرة في الجوف ودائرة في مأرب. والبقية في مناطق سيطرة الجماعة دائرة في صنعاء ودائرة في تعز وأخرى في إب وخمس دوائر في الحديدة ودائرتان في ذمار ودائرة في المحويت وأخرى في عمران ودائرتان في صعدة. وكان الرئيس اليمني نقل اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأحال القضاة المتعاونين مع الحوثيين إلى القضاء.

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