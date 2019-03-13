اللجنة الاقتصادية تحذر من كارثة جديدة

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت اللجنة الاقتصادية، التي يرأسها “حافظ معياد”، من مساعي حوثية لتعزيز السوق السوداء التي يديرونها من خلال خلق أزمة وجود جديدة.

وقالت اللجنة على حسابها بموقع “تويتر”: “في تصعيد إقتصادي وإنساني، واستغلال تجاري خطير، الحوثيين يخلقون أزمة وقود بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني”.



وأشارت اللجنة إلى أن الحوثيين يسعون لاستغلال ذلك، بهدف “المزايدة السياسية والاستعطاف الدولي للمحاولة في إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن”.



وحملت اللجنة مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية أزمة المشتقات النفطية، أو ارتفاح أسعارها، خصوصا أن الكميات التي دخلت إلى مناطق سيطرة الجماعة خلال الفترة الماضية من العام 2019، تزيد عن احتياجات السكان إلى منتصف مايو القادم، مؤكدة أنه لا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها، كما أن التجار مستعدين لتوفيرها بالأسعار السابقة شرط عدم تدخل الحوثيين.



وكانت جماعة الحوثي قد أقرت جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، في مناطق سيطرتهم، ابتداءً من اليوم وبسعر 7300 للبنزين و8600 للديزل.



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