عاجل. العربية تنقل خبر عاجل من حجور يسعد اليمنيين ويسبب صدمة للحوثيين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية الحدث خبر عاجل عن مقتل قيادي حوثي بارز في مديرية كشر بمحافظة حجة. وقالت القناة في شريط عاجل اليوم "مقتل القيادي الحوثي "أسعد خلوفة" في غارات لطيران التحالف العربي على مواقع المليشيا في مديرية كشر بمحافظة حجة" وكثف طيران التحالف غاراته على قيادات ميليشيا الحوثي بعد إستشهاد قائد مقاومة حجور أبو مسلم الزعكري وكان القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري قد لقي مصرعه مع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي يوم امس بغارات لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقة العبيسة في مديرية كشر محافظة حجة. وأوضحت المصادر أن أحمد السواري هو نجل رجل الأعمال نبيل أحمد السواري، صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، وانضم إلى الميليشيات بعد الانقلاب، وكان يقود كتيبة للميليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل وإعتقال السكان في قرى كشر بعد اقتحامها.



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