شكرا لقرائتكم خبر عن الزعكري البطل الشهيد قبل وفاته يدلي بهذه المعلومات الخطيرة ويكشف الخائن الذي تسبب بقتله وتسليم حجور للحوثيين ويفضح سر صادم لكل اليمنيين عن الخائن الذي نهب السلاح الفتاك الذي انزله التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الضابط السعودي بدران الحازمي، عن خيانة قيادات حزب الإصلاح الإخواني لأبطال المقاومة الوطنية في حجور بمديرية كشر محافظة حجة شمال اليمن.



ونشر الضابط بدران الحازمي، على صفحته الشخصية في الفيسبوك، محادثته عبر تطبيق واتس آب مع قائد مقاومة حجور أبو مسلم الزعكري قال إنها دارت بينهما فجر الأحد.

وبحسب صور المحادثة، أكد أبو مسلم الزعكري فرار قيادات حزب الإصلاح من مواقعهم في مديرية كشر باتجاه مديرية حيران المحررة عقب سيطرتهم على الإنزال الجوي المقدم من دول التحالف العربي خلال الأسابيع الماضية.

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وأضاف أبو مسلم الزعكري: "علي فلات -رئيس فرع الإصلاح- وبقية قيادات الإصلاح غير متواجدين في كشر وفروا إلى حيران، وآخر تواصل لي معهم قبل أربعة أيام". وأردف الزعكري بقوله: "فر من كشر رغم أن طيران التحالف كان ينزل الذخيرة عندهم -في مناطقهم يقصد- ويستطيعون مواجهة وقتال الحوثيين لمدة نصف عام".



وكان مصدر عسكري تحدث، عن عرقلة قيادة الشرعية وقائد المنطقة العسكرية الخامسة الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح تحرك لوائين من قوات العمالقة وحراس الجمهورية من الحديدة إلى حجة لفك الحصار عن حجور.

ويكشف حديث الزعكري والمصدر العسكري عن حقيقة التنسيق غير المعلن بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي -ذراع إيران في اليمن- في التآمر على مقاومة حجور رغم محاولة الحزب إنكار هذه الحقائق.