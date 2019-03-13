شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل دعوة سعودية جريئة ومحرجة للرئيس هادي ونائبه وقيادات الشرعية ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب باحث وخبير سعودي كل اليمنيين إلى النفير العام وحمل السلاح في مواجهة المشروع الحوثي بعيداً عن المشاريع الحزبية الضيقة.

ووجه المستشار الإعلامي السعودي "أحمد الشهري" دعوة عبر حسابه الرسمي على توتير، إلى كل قادرٍ على حمل السلاح العمل على مواجهة الحوثيين،كما دعا من سماهم الفارين والمتفرجين من اليمنيين العودة إلى وطنهم لتحريره من مليشيا الحوثي الانقلابية

وقال الشهري "سقطت كشر وانكسرت حجور وهزمت القبيلة وكتائب الشرعية تسير على سلحفاة الحزبية العفنة والقبلية المقيتة"

وأضاف: أعتقد أن الشعب اليمني معنيٌ بتحرير وطنه من الاحتلال الصفوي.

جاء ذلك على خلفية اسقاط مليشيا الحوثي الانقلابية لمنطقة حجور وتصفية قياداتها الميدانية بعد معارك استمرت نحو شهرين ، اتهمت فيها قيادات عسكرية بخذلان أبناء القبائل.

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