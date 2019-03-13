شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني يكشف عن استهداف الحوثيين للفريق الحكومي بالصواريخ اثناء اجتماعه بالقادة الميدانيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام معمر الارياني أن ‏‎‏‎المليشيا الحوثية استهدفت الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار صباح اليوم في ‎الحديدة بعدة صواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على الاتفاق بين المبعوث الخاص لليمن والحكومة.



وأكد الارياني في سلسلة تغريدات على تويتر:‏ ان ‎المليشيا الحوثية تواصل انتهاكها لاتفاق ‎السويد وتحاول التنصل عن تنفيذ الاتفاق وتبذل جهودها لإفشاله، مشيرا إلى ان خروقاتها لوقف اطلاق النار في ‎الحديدة بلغت41 خرقا خلال24 ساعة الماضية، وشملت استخدام مختلف الأسلحة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا، وسط صمت من المبعوث الدولي وفريق الرقابة.



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