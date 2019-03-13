شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية توضح اسباب حجب مكالمات ”الواتساب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق الواتس أب للتوقف مجدداً بالسعودية، بعد أن عملت بشكل مفاجئ صباح اليوم واستمرت لساعات قبل أن تتوقف مجدداً.

وأوضح الخبير السعودي في التطبيقات عبدالله السبيعي قائلاً “‏‫تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال للواتس أب وسبب عمله اليوم هو تغير IP مثل ما توقعنا”.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع في هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات بالمملكة أن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق “واتس أب” في المملكة وبعض دول العالم لأسباب تنظيمية تعود للشركة المالكة للتطبيق، تتلخص بعد التزام تلك الشركات باستيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية اللازمة لعمل الخدمة بالمملكة.

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وأكد في الوقت ذاته أن “الهيئة” تشرف وبشكل دوري على مراجعة استيفاء شركات تلك التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع المتطلبات.

وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت سابقاً رفع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي مشددة في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عما يتوافق مع المتطلبات.

وكان عدد من مستخدمي تطبيق “واتس أب” بالسعودية، تمكنوا صباح اليوم من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجربتهم للخدمة؛ فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.