شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يوجد بداخل قناني زجاجية امام عيدروس الزبيدي في لندن ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعية لعيدروس الزبيدي وهو يطيل النظر صوب قناني زجاجية زعم ناشروها انها مملوة بالخمر وهو الاتهام الذي كذبه ناشطين آخرين موالين للزبيدي.

حيث نفى السياسي والكاتب جمال العسيري مزاعم صحفية قالت ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي عقد اجتماع وامامه قناني خمور مؤكدا انها مياه معدنية.

وقال العسيري هذا ماء وليس خمر فلماذا تكذبون وتفترون على عيدروس؟

واضاف العسيري في منشور له على صفحته بالفيس بوك متحدثا عن الزبيدي الراجل لا يخزن ولا يدخن وبدأ حديثة في مجلس العموم البريطاني بأسم الله والصلاة على النبي وكان في حديثة يستشهد بآيات قرآنية وبأحاديث نبوبية شريفة فلماذا تنسبون اليه ما هو ليس فيه؟…

واشار العسيري ان ماهو امام عيدروس ليس الا ماء اسمه (kingsdown water)

وكانت قد انتشرت صورة ورسالة من خلال برنامج الواتس تظهر عيدروس الزبيدي وهو ينظر الى القارورة بحسره وكتب تعليق عليها ” ياليت شلال موجود“

