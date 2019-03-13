بالفيديو.. هكذا يحارب رجال الحد الجنوبي الحوثيين

تداول نشطاء عبر موضع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر" فيديو لجنود الحد الجنوبي وهم يضربون وابل من الأعيرة النارية على الحدود " السعودية -اليمنية". وقال النشطاء هكذا يحارب جنود الحد الجنوبي الحوثيين في حالة محاولة أحدهم التسلل للأراضي السعودية.

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