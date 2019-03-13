تفكيك 2000 لغم زرعه الحوثيين لاستهداف اليمنيين

فكك المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» ألفي لغم، زرعته ميليشيا الحوثي الإيرانية،خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وتمكن مشروع «مسام» من انتزاع 15 لغماً مضاداً للأفراد و966 لغماً مضاداً للدبابات و1065 ذخيرة غير متفجرة و49 عبوة ناسفة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه خلال الأسبوع الأول 2095 لغماً. وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن أكثر من 48 ألف لغم زرعتها الميليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.