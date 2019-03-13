بالفيديو.. فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين فى اليمن بشأن التجنيس

كشفت قناة "مباشر قطر"، عن فضيحة جديدة لنظام حمدين القطرى بشأن إدمان تنظيم الحميدن لممارسات"التجنيس. ووفق التقارير الصادر عن قناة المعارضة القطرية، فأن النظام القطرى قد أقر قانون مشبوه عن تنظيم اللجوء السياسى خدمة لجماعة الإخوان الإرهابية بمصر وهو ما جعل الدوحة الوجهة الأولى للمتطرفين، والتربة الخصبة لنشر الأفكار الهادمة التى ترمى إلى تفكيك الوطن العربى، ونشر الحروب والنزاعات به.

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