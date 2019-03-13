مركز الملك سلمان يقدم 11 الف سلة غذائية بصنعاء

وجرى خلال الاجتماع ، مناقشة ألية رفد الجبهات بالمقاتلين ودعمها بالقوافل الغذائية والدوائية بما يعزز من صمود الجيش في وجه مليشيات الحوثي الانقلابية. وتطرق الاجتماع ، الذي ضم ،وكلاء المحافظة عبدالخالق الجندبي، وعايض عصدان وعادل الصبري ، إلى الأوضاع الاإسانية للنازحين من أبناء محافظة صنعاء في مخيمات النزوح في مدينة مأرب، وسبل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى متابعة مرتبات الموظفين وتنظيم آلية صرفها في جميع المناطق المحررة في مديريتي نهم وبني، ضبيان.
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