مركز الملك سلمان يقدم 11 الف سلة غذائية بصنعاء

اجتمع اللواء عبد القوي شريف محافظ صنعاء، مع أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في الجبهات والوضع الإنساني للنازحين من أبناء المحافظة وسبل تحسينه.

وجرى خلال الاجتماع ، مناقشة ألية رفد الجبهات بالمقاتلين ودعمها بالقوافل الغذائية والدوائية بما يعزز من صمود الجيش في وجه مليشيات الحوثي الانقلابية. وتطرق الاجتماع ، الذي ضم ،وكلاء المحافظة عبدالخالق الجندبي، وعايض عصدان وعادل الصبري ، إلى الأوضاع الاإسانية للنازحين من أبناء محافظة صنعاء في مخيمات النزوح في مدينة مأرب، وسبل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى متابعة مرتبات الموظفين وتنظيم آلية صرفها في جميع المناطق المحررة في مديريتي نهم وبني، ضبيان.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع، أن مركز الملك سلمان قد تكفل بتقديم دعم لمخيمات نازحي صنعاء في مدينة مأرب بـ 11 الف سلة غذائية وإنشاء عيادات صحية متنقلة لهم بما يحقق الحد الأدنى من احتياجاتهم الاغاثية والصحية والايوائية في تلك المخيمات.