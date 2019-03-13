تعرف على رد فعل محافظ المهرة بعد هجوم حات

عقد الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة، اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية بالمحافظة؛ للوقوف على تداعيات واقعة الاعتداء المسلح ليلة أمس في مديرية حات، والذي خلف مصابين في القوات الأمنية والعسكرية بالمهرة. خلال الاجتماع، الذي حضره قائد قوات التحالف العربي بالمهرة، شدد باكريت على أهمية حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة النظام والقانون على كل من يحاول جر المهرة إلى مستنقع العنف والفوضى. وأكد محافظ المهرة، على حرص الجميع على حفظ أمن واستقرار المحافظة، مبديا أسفه إن يتم انتهاج هذا الأسلوب المشين والدخيل على المجتمع المهري، واستحداث كمين للقوات الأمنية. وأضاف باكريت، أن هذه ظاهرة خطيرة وغير مقبولة ويجب التعامل معها بحزم، ووجه قيادة المؤسستين العسكرية والأمنية بالمحافظة إلى مضاعفة الجهود في مكافحة الأعمال التخريبية، وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة وعدم السماح لأي طرف إقلاق السكينة العامة والعبث بمكتسبات الدولة، مطالباً بمحاسبة كل المتسببين في أحداث اشتباكات حات الحساب القانوني العادل وردعهم. واستمع المحافظ خلال اللقاء ، من القيادات الأمنية والعسكرية تداعيات الاعتداء المسلح الذي خلف إصابات بين أفراد الأمن، وإلى مقترحاتهم الهادفة إلى رفع الجاهزية العسكرية والأمنية، والحفاظ على هيبة رجال الأمن وكرامتهم، وضرورة التنسيق العسكري والأمني وتوحيد الجهود في العمل على الأرض لتعزيز مستوى الأمن. وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات، أهمها توجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية الرفع بأسماء العناصر المشاركة في الواقعة وتعميمها وملاحقتها وإتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة ضدهم.