شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يحصل على هذا الكنز العسكري الثمين الذي سيمكنه من التغلب على خصمة وتحرير الحديدة خلال ايام ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى طارق عفاش هدية لا تقدر بثمن وهو عبارة عن مخطط عسكري يمكنه من التفوق على كل القيادات العسكرية خاصة في منطقة الحديدة .

فقد ذكرت مصادر مقربة من السفير اليمني السابق في الامارات احمد علي عبد الله صالح انه كشف لابن عمه طارق صالح المعروف بطارق عفاش عن السر الرهيب الذي اخبره به ابيه الذي يمكنه من خلاله تحقيق الانتصار على الحوثيين بأسرع وقت .

Advertisements

واشار المصدر ان نجل صالح كشف لابن عمه ان القضاء على الحوثة تحتاج - بحسب وصية الراحل والده - الى ثلاثة امور رئيسية استمالة شيوخ القبائل وفتح جبهات داخلية في كل مكان على ان يكون غالبية المقاتلين من الناقمين على الحوثي ممن قتل اسرهم او دمر منازلهم.





دعم لا محدود من دول التحالف بأحدث السلاح على ان يتواجد قادة عسكريين شجعان في الجبهات وليس في الفنادق وتحريك الجيوش بالواتس اب