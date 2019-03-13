شكرا لقرائتكم خبر عن (4 مليار دولار) إيرادات نفطية من مأرب لم تورد إلى البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر وثيقة لـ"الأمناء" بأن إيرادات محافظة مأرب لم تورد إلى البنك المركزي حتى اللحظة في حين تصر جهات في الشرعية على أن الإيرادات تورد في وقتها إلى البنك.

وبحسب المصادر فقد بلغت إيرادات مأرب خلال الثلاث السنوات الماضية "4" مليار دولار رفضت قيادة السلطة المحلية والمتنفذون في الشرعية توريدها إلى البنك المركزي بعدن .

و كان العرادة قد رفض توجيهات عديدة منذ العام 2016 لتوريد إيرادات النفط والغاز إلى البنك المركزي في عدن، ووصف مسؤولون ما يقوم به العرادة بتوجيهات من حزب الإصلاح بالتمرد الدستوري على قرارات الرئيس هادي؛ حيث قام سابقاً بالإعلان عن رفضه لقرار هادي بتوريد الأموال إلى البنك المركزي بعدن بعد نقله من صنعاء.

وفي 23 أكتوبر 2016 أكدت تصريحات أدلى بها سلطان العرادة أنه لن ينفذ قرار الرئاسة بتوريد العائدات من مأرب إلى عدن بعد نقل البنك المركزي إلى عدن. ويحظى سلطان العرادة بدعم مطلق من قيادات حزب الإصلاح واللواء الفار علي محسن الأحمر، كما يعتبرون مأرب في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ملكية خاصة بالإصلاح تجعلهم متحكمين بموارد المحافظة بعيداً عن حكومة بن دغر وهادي.