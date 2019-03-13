شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح عملية النقل.. الإعلان رسمياً عن المقر الرئيسي الجديد لشركة الاتصالات اليمنية (تيليمن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليمنية (تيليمن) بحضور وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف ومحافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع ونائب وزير الصناعة / سالم سلمان الوالي

وفي الاجتماع أعلن إتمام نقل مقر الشركة الدولية للإتصالات (تيليمن)، من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس، لطفي باشريف، بالجهود التي بذلت من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية لتسهيل إجراءات النقل، وأكد أن الشركاء الأساسيين في هذا الشركة هي المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة ٧٥٪ والهيئة العامة للتوفير البريدي بنسبة ٢٥٪ ، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية سبأ.

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واعتبر نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن نقل الشركة إلى عدن جاء لأنها مؤسسة سيادية وركيزة أساسية من ركائز أمن الدولة وإقتصاد الوطن، وتعهد بتقديم وزارة الصناعة والتجارة، كل التسهيلات والدعم لوزارة الاتصال ولهذا الصرح السيادي.

ووصف محافظ عدن أحمد سالم ربيع، قرار نقل شركة تيليمن الى عدن انجاز وخطوةً حقيقيةً في الاتجاه الصحيح لما لهذا الصرح الحيوي من أهمية تجارية واقتصادية كبيرة في رفد خزينة الدولة.

وكانت الحكومة قررت منتصف يناير الفائت نقل الشركة إلى عدن، لسحبها من قبضة الحوثيين، وتوجيه ضربة اقتصادية جديدة للجماعة، وأصدر الوزير باشريف في حينها قراراً بتعيين طارق أبوبكر مبارك بكران رئيساً تنفيذاً لشركة (تيليمن).