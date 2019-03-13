شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : المقدشي يتنزع قرارات هام من الرئيس هادي والتحالف مقابل العودة لحسم المعركة (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة " إن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، انتزع قرارا مهما قبل وصوله إلى مدينة مأرب أمس الأول .
وحسب المصادر المقربة من الفريق المقدشي " فإن الأخير انتزع اشتراطات كان قد وضعها على طاولة الرئيس هادي والتحالف لكي يعود إلى مأرب وممارسة مهامه.
وأضافت المصادر، إن أهم مطالب المقدشي كانت: إنهاء ملف ترقيم الجنود، وانتظام صرف مرتباتهم، وتوفير متطلبات الجبهات وخصوصاً السلاح، وعدم تصادم قراراته وأوامره مع قيادات قيادات عسكرية أو سياسية أخرى.
ووفق المصادر " فإن هيئات ودوائر وزارة الدفاع تستعد لصرف راتبي شهري يوليو وأغسطس 2018م فيما تستكمل بقية المناطق صرف راتبي مايو ويونيو 2018م.
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