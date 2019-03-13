شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي يكشف تفاصيل .. الصراع بين وزير الدفاع والأحمرين واستهداف مقر اقامة المقدشي بالقذائف ولماذا توعد هاشم بتصفيته جسديا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي والناشط المؤتمري أكرم حجر عن صراع عميق وخطير يدور بين القيادات العليا للجيش الوطني والتغلغل الخطير لجماعة الاخوان المسلمين.

وقال حجر في تصريحات خاصة لـ"يمن الغد": ان خلافات وصراع خطير تصاعد خلال الساعات الماضية بين وزير الدفاع المقدشي وبين هاشم الأحمر وعلي محسن الأحمر".

وأضاف "أن المقدشي قرر العمل بكامل صلاحياته مؤخرا وكشف رسميا عن تلاعب شخصيات في الجيش والشرعية بعد خلافات عميقة معهم".

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وتابع قائلا "المقدشي أعلن صراحة اثناء اجتماع طارئ لقيادات الجيش العليا وقال :لا اريد كرسي مهزوز لا استطيع فيه التصرف كوزير دفاع وترك الاجتماع وغادر غاضبا"، مشيرا إلى ان خلافات ومشادات حادة اندلعت بين المقدشي وبين هاشم الأحمر وصلت إلى الاشتباك بالأيدي واللطم"، مؤكدا أن هاشم الاحمر توعد المقدشي بالتصفية..

وأكد حجر أن علي محسن الأحمر اعلن دعمه لهاشم الاحمر والوقوف في صفه ضد المقدشي"، مشيرا إلى ان المقدشي رفع تقرير إلى قيادة التحالف العربي فضح فيه كل ما يدور من مؤامرات وتلاعب في قيادات الجيش والشرعية.

وكشف أكرم حجر في حديثه لـ"يمن الغد" أن المقدشي بعد مغادرته الرياض وصل الى مقر اقامته في مأرب وتعرض مقر اقامته أمس بعد وصوله اليه للقصف بثمان قذائف".

وأعلن نقلا عن مصادر مقربه ان المقدشي حصل على اذن من التحالف بالعمل بكافة صلاحياته وعاد الى مأرب بعد أن استلم كامل صلاحياته وبضمانات من الرئيس وقيادة التحالف بما فيها صلاحيات فصل وإحالة كل المتلاعبين من القيادات العسكرية للقضاء العسكري".