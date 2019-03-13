شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تشن هجوما جديدا وعنيفا على مواقع القوات المشتركة واندلاع مواجهات شرسة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية مساء اليوم هجوما على مواقع القوات المشتركة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية في الحديدة إن مليشيات الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) شنت قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق المدينة بالمدفعية الثقيلة من أحياء 7 يوليو.

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وفي مناطق مديرية حيس تدور اشتباكات عنيفة، بعد أن شنت مليشيات الحوثي الانقلابية هجوماً على القوات المتمركزة غرب مديرية حيس، تحت غطاء مدفعي وكثافة نارية من رشاشات عيار 14،5 وسلاح 12,7.

وقال وضاح الدبيش، الناطق باسم ألوية العمالقة، تجري حالياً اشتباكات عنيفة، في محاولة من المليشيات الحوثية التقدم باتجاه مديرية حيس.

وأضاف، إن القوات المشتركة تصدت للمليشيات الحوثية وردت بكفاءة عالية على الهجوم.