شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي بارز يكشف أسرار وخفايا المؤامرة على حجور... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف امين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز عادل العقيبي تفاصيل مكالمة هاتفية اجراها مع شيخ قبلي من المحافظات الشمالية

وقال : في محادثة هاتفيه مع رجل سبعيني العمر عركته الايام وينتمي قبليا الى قبائل الشمال

سألته عن تفسيره لما حدث في حجور فصدمتني اجابته التي احاول تلخيصها بالآتي

( انتم اصحاب تعز رجال سياسة لكنكم بعيدين عن فهم الامور والعلاقات والمصالح القبلية التي تُحْكَمُ بها اليمن فربما انتم لا تعلمون ان قبيلة حاشد تنقسم الى حاشد الغرب وهم كل قبائل حجة الذين ينتمون الى عريب بن جشم بن حاشد ومنها حجور الشام والشرفين وكعيدنة وبلاد أسلم وكل قبائل حجة التي منها مبين وبني قيس والظفير وكُحلان وشرس وبني العوام وغيرها وحجور هي قلب حاشد الغرب واليهم كانت رئاسة قبيلة حاشد

اما حاشد المشرق فهي العصيمات وسنحان وبلاد الروس وبني صريم وخارف وظليمة وعذر وبني جديلة وعمران وهمدان الذين ينتمون الى مالك بن جشم بن حاشد وقلب حاشد المشرق العصيمات وخمر التي انتقلت اليها رئاسة حاشد قبل قرنين من الزمان ولذا فان انتصار حجور يعني نهاية حكم اولاد مالك بن جشم بن حاشد ( وعلى رأسهم اولاد الاحمر) لقبيلة حاشد وعودة الحكم الى اولاد عريب بن جشم بن حاشد ( حجور وما يليها)

ولكي لا يكون هذا فقد سعى من سعى الى اخضاع حجور واسقاطها

وانتم في تعز لابد ان تدركوا ان انتصاركم سيجعل من عودة القبيلة لحكم اليمن امراً صعباً بل ومحالاً

ولذا فهناك من يسعى الى ابقاء الوضع عندكم كما هو عليه)

ترددت كثيرا قبل ان انشر مادار بيني وبينه واتصلت به ثانية اطلب منه ان يدلني على مراجع تجعل هذه العلاقات والمصالح القبلية مفهومة وغير معقدة لتعزي مثلي اجابني بان مؤلفات عديدة في انساب قبائل اليمن يمكنها ان تعطيك فكرة عن ذلك التداخل القبلي اما طبيعة الصراع والمصالح فلن تجد مؤلفاً يشرحه لك لكن يمكنك ان تقرأه وتفهمه من بين السطور في كتب ومذكرات صدرت عن بعض كبار رجال القبائل وانصحك بان تبدأ بقراءة مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر بتمعن ففيها الكثير وعليك ان تعيد قراءة الاحداث الاخيرة ابتداءً من اخراج الحجوري من صعدة ودور ابناء الاحمر في ذلك

ثم اردف السعودية تدرك العلاقات والمصالح القائمة

وتدير سياستها مع القبائل على اساسها.. وانتم السياسيون لا تعلمون عن تلك العلاقات والمصالح ولا تضعونها في حساباتكم عند قراءة المشهد او تحليله

ثم حذرني من مغبة الحديث عن هذا الامر فاطلعته بانني افكر ان انشر ما دار بيني وبينه.. حاول ان يثنيني عن ذلك وبعد ان يأس من اقناعي بعدم النشر طلب مني عدم ذكر بعض الاشياء التي اوردها وعدم التطرق اليه فوعدته بذلك واقسمت له على البعض ..

على وعد ان نظل على تواصل دائم.

عادل العقيبي