الألغام الحوثية تحصد أرواح المدنيين في البيضاء

تسبب انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء ، إلى مصرع شخصيين مدنيين ، وإصابة آخرين. وقالت مصادر محلية، بأن لغم حوثي انفجر في وادي الباهية بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء ، أدي إلى مقتل شخصين وإصابة أخرين مابين إصابات متوسطة وحرجة. وأضافت المصادر ، أن مسناً آخر قتل في حادثة منفصلة جراء انفجار لغم زرعته المليشيات الحوثية شرق مديرية مكيراس.

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