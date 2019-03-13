5776 أسرة تستفيد من برنامج الغذاء العالمي بمديرية التحيتا

أكد محمد صالح مدير عام مؤسسة التكافل الخيرية الشريك المنفذ لمشاريع منظمة برنامج الغذاء العالمي، أن المؤسسة ستوزع سلال غذائية على 5776 أسرة بمركز مديرية التحيتا والمراكز المحررة ، بواقع سلتين غذائيتين لكل أسرة عن شهري مارس وأبريل 2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الحسن طاهر محافظ الحديدة ، اليوم الثلاثاء، مع محمد صالح مدير عام مؤسسة التكافل الخيرية الشريك المنفذ لمشاريع منظمة برنامج الغذاء العالمي، لمناقشة آلية تقديم المساعدات الغذائية في مختلف المجالات لأبناء المحافظة وخاصة أبناء مديرية التحيتا وخلال اللقاء، تحدث المحافظ عن الوضع الذي يواجه أبناء الحديدة بشكل عام والنازحين على وجه التحديد جراء تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضدهم ، والدور المأمول القيام به تجاههم في الفترة القادمة.