أكد محمد صالح مدير عام مؤسسة التكافل الخيرية الشريك المنفذ لمشاريع منظمة برنامج الغذاء العالمي، أن المؤسسة ستوزع سلال غذائية على 5776 أسرة بمركز مديرية التحيتا والمراكز المحررة ، بواقع سلتين غذائيتين لكل أسرة عن شهري مارس وأبريل 2019.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الحسن طاهر محافظ الحديدة ، اليوم الثلاثاء، مع محمد صالح مدير عام مؤسسة التكافل الخيرية الشريك المنفذ لمشاريع منظمة برنامج الغذاء العالمي، لمناقشة آلية تقديم المساعدات الغذائية في مختلف المجالات لأبناء المحافظة وخاصة أبناء مديرية التحيتا وخلال اللقاء، تحدث المحافظ عن الوضع الذي يواجه أبناء الحديدة بشكل عام والنازحين على وجه التحديد جراء تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ضدهم ، والدور المأمول القيام به تجاههم في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5776 أسرة تستفيد من برنامج الغذاء العالمي بمديرية التحيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.