استهدفت قوات الجيش، تجمعات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، غربي محافظة تعز ، مما أدى إلى مقتل سبعة من المليشيات الحوثية وإصابة آخرين. وأكدت مصادر عسكرية، أن مدفعية الجيش استهدفت عناصر من المليشيات أثناء تجمعهم في التبة السوداء الواقعة في شرق جبل المنعم بجهبة الضباب بعد عملية رصد محكمة. وأشارت المصادر ، إلى أن القصف أسفر عن مقتل9 من عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية وإصابة اخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 حوثيين وإصابة آخرين في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.