منظمة التعاون الإسلامي تبحث فتح مكتب لها بعدن

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استعدادها فتح مكتب إنساني في العاصمة عدن لتقديم الدعم الإنساني والتنسيق من خلاله لتوفير الاحتياجات الإنسانية وفق ما سيتم الاتفاق عليه مع الجانب اليمني بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية خالد اليماني، مع مديرة إدارة الشؤون العربية بمنظمة التعاون الإسلامي نورية الحمامي، حيث تطرق الاجتماع لمناقشة آليات تفعيل عمل المنظمة في المجال الإنساني في اليمن. وأشار اليماني خلال اللقاء ، إلى الدور الهام الذي لعبته منظمة التعاون الإسلامي في دعم الشعب اليمني في جميع المجالات وخاصة في مجال المساعدات الاغاثية والإنسانية. حضر اللقاء السفير شائع محسن الزنداني سفير اليمن في المملكة السعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ، وأمجد موسى منسق إدارة الشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي.

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