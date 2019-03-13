بالفيديو.. الأمن التركي يعتدي على يمنية

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر" فيديو لناشطة يمنية في مطار اسطنبول وتستغيث من سوء تعامل الأمن معها، وظهر في آخر الفيديو تعدي الأمن عليها ومحاولة إيقاف تصوير الفيديو لاستكمال التعدي عليها.

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