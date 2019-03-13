الكعبي يحرج الأمم المتحدة "تفاصيل"

وجه الخبير العسكري والاستراتيجي خلفان الكعبي، اليوم، سؤالاً مُحرجًا للأمم المتحدة. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، ": "الميليشيات تهاجم مقر فريق التفاوض الحكومي لإعادة الانتشار بقذائف الكاتيوشا والمدفعية". وتابع: "سبق ذلك هجوم بطائرة مسيرة كما هاجموا موكب باتريك من قبل ولله الحمد لا إصابات". وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه هل الأمم المتحدة تنتظر وقوع قتلى وجرحى لإصدار بيان يحمل الحوثة مسؤولية عرقلة تنفيذ الاتفاق".

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