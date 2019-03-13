همذا دعمت الإمارات صندوق النظافة بعدن

بدعم إماراتي وسعودي ، دشن أحمد سالم ربيع محافظ عدن ، صباح اليوم الثلاثاء، برفقة مديرعام صندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد انعم ، عملية استلام صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن، لعدد من الفرامات وسيارات نقل القمامة والمعدات الثقيلة والمقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (unops).

حضر عملية الاستلام ، نبيل غانم نائب مديرعام الصندوق، والمهندس معين الماس مدير مكتب ال( unops) ،وعبدالله الطيار مندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية ومدراء ادارات وعمال النظافة. بدوره، أشاد محافظ عدن بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بمركز الملك سلمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي في تقديم أوجه الدعم لمدينة عدن خصوصا في قطاع النظافة . كما عبرربيع عن شكره لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي بذل جهودا كبيرة لدعم النظافة والقطاعات الخدمية الأخرى كالصحة والطرقات وغيرها . وأكد محافظ عدن، أهمية هذه الفعالية وتدشين عملية تسليم الصندوق لعدد من المعدات في مواصلة تحسين أوضاع النظافة في ظل الجهود الحثيثة لمديرعام الصندوق المهندس قائد راشد وكل موظفي وعمال الصندوق الذين بجهودهم يرسمون لوحة جمالية للعاصمة عدن .

من جانبه، عبر المهندس قائد راشد انعم مديرعام صندوق النظافة والتحسين عن شكره الجزيل لمنظمة ال(unops) وللأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا الدعم لشراء وتوفير هذه المعدات والمتمثلة بعشر فرامات وست دينات وشيول وحرارة مجنزرة والتي بدخولها الخدمة ستعمل على تحقيق التحسن والتطور النوعي في أعمال النظافة وتخفيف العبء في رفع ونقل الكميات الكبيرة من القمامة .

كما عبر مدير عام صندوق النظافة عن شكره وتقديره لمحافظ عدن الذي يشرف ويتابع بصفة شخصية ويومية لكل جهود وأعمال النظافة بعدن، كما يتواصل بصفة دائمة مع المنظمات الدولية لتقديم مزيد من الدعم لنشاط واعمال النظافة بالعاصمة عدن.