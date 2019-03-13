الإدارة المحلية تبحث مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي سبل اغاثة اليمن

بحث وزير الإدارة المحلية اليمنية، عبدالرقيب فتح، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب فريق الحكم المحلي في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبدالمجيد، المشروعات والبرامج الإغاثية والتنموية، التي سيتم تنفيذها في اليمن، خلال المرحلة القادمة، بناء على خطة الاستجابة الإنسانية 2019، وما يقوم به الصندوق من مشروعات في عدد من المحافظات.
وناقش اللقاء مراحل الإعداد لمشروع دعم السلطات المحلية، في مجال بناء القدرات، وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية، ومشروعاته تعزيز الاستقرار والبدء بمرحلة المسح الميداني لست محافظات، وتصميم المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في يونيو 2019، بدعم وتمويل من المانحين عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد فتح أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات وبرامج دعم سبل العيش، والمشروعات الكثيفة العمالة المرتبطة بحياة المواطنين، لأهميتها في تعزيز الاستقرار بالمحافظات.
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