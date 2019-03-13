قرقاش: هذه أولويتنا في اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، الدور التاريخي للإمارات في اليمن. وأشار قرقاش إلى أن الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية، وهو ما أدركته الإمارات عبر مساهمتها في التحالف العربي.

وقال قرقاش، في «تغريدة»، أمس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأولوية في اليمن الشقيق هي للمواجهة مع الحوثي، فبدون ذلك لن يستقر اليمن ويتأثر سلباً أمن المنطقة، أما الساعي لمعركة أو فتنة خارج هذا السياق فدوره محكوم عليه بالفشل، والطريق إلى النجاح هو العمل والتضحية، وهو ما أدركته الإمارات عبر مساهمتها في التحالف العربي».

ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي؛ استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية»، في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة.

وتقوم الإمارات بدور محوري في اليمن عسكرياً وإنسانياً، وأيضاً مشروعاتها الإنسانية والخدمية، حيث سجلت القيادة الإماراتية موقفاً عربياً أصيلاً في نصرتها لليمنيين، وردع الظلم عنهم، ومواجهة الانقلاب الحوثي.