عودة 150 ألف لاجئ لليمن "تفاصيل"

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن 150 ألف لاجئ ومهاجر إفريقي وصلوا اليمن خلال العام 2018.

وقالت المفوضية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، إن "150 ألف لاجئ وطالب لجوء ومهاجر، وصلوا اليمن عام 2018، رغم الصراع والمخاطر الناجمة عن ذلك".

وأضافت أن 90 في المئة منهم قدموا من إثيوبيا، والبقية من الصومال، مشيرةً أن "غالبيتهم أطفال منفصلون عن ذويهم وغير مصحوبين".

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وتعد اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، وخاصةً الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم العبور في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، وخصوصا إلى السعودية.

ووفق أرقام أممية سابقة، يستضيف اليمن نحو 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو أربع سنوات، أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وألقت بانعكاساتها السلبية على اللاجئين والمهاجرين من منطقة القرن الإفريقي.