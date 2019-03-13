يمنية تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

حصلت الجمهورية اليمنية ، ممثلة بــ قناة عدن الفضائية المركز الأول في دورة القدس في عيون الاعلامحيث فازت قناة عدن الفضائية بالمركز الأول وحصلت على جائزة التميز الإعلامي العربي الدورة الرابعة ليوم الاعلام العربي عن الفيلم الوثائقي القصير حول القدس الشريف والتي شاركت فيه القناة في هذه الدورة ضمن عدة دول عربيه منها فلسطين ومصر والأردن والفيلم الوثائقي القدس .. تاريخ وقضية .

ويتناول الفيلم تاريخ مدينة القدس الذي يتجاوز ال ٥٠٠٠ سنه وروحانية اولمدينة واهميتها للمسلمين وتطرق الفيلم الى الانتماء الديني والاخوي للقدس وما تعنيه القضية الفلسطينية والقدس الشريف لليمن والحكومة اليمنية ودعم فخامة الأخ الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ، رئيس الجمهورية ، والحكومة الشرعية للقضية الفلسطينية ، ومدى اهتمام الرئيس ، عبد ربه منصور هادي بالقضية الفلسطينية ، كونها قضية العرب الاولى ، ويأتي حصول اليمن على المركز الأول بعد الاجتماع اليوم في القاهرة في مقر جامعه الدول العربية 12 مارس 2019م والذي كان بعنوان القدس في عيون الإعلام ،وكانت دولة فلسطين افضل من شاركت في مختلف المجالات وحصدت الجوائز الأولى في مجالات عدة .وقد شاركت اليمن بفلمين قدس اقداسنا في مجال افضل برنامج حول القدس ، كما شاركت في مجال افضل فيلم قصير توثيقي حول القدس بعنوان مدينة القدس ..تاريخ وقضية، وهو الفيلم الذي حصد الجائزة الأولى ، والفيلم من إنتاج قناة عدن الفضائية ، الجمهورية اليمنية وإعداد وتقديم ريهام جمال وإخراج ما جد محمود .

علماً بان قناة عدن الفضائية تفوز للعام الثاني على التوالي بجائزة التميز الإعلامي العربي حيث فازت في الجائزة العام الماضي في مجال التلفزيون .

وقد حضر اللقاء ممثلا عن اليمن الأستاذ عبدالله باكداده نائب وزير الثقافة .