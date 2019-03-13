شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : في سقوط جديد لها مليشيات الحوثي تعلن انها ستبث افلام دعارة يوم غداً وتكشف من يقف خلف تلك الاعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الإعلام الأمني التابع لسلطة الانقلابيين الحوثيين الغير معترف بها دوليا بانه سيقوم يوم غد الاربعاء 5 رجب المحرم 1440ه‍ ،الموافق 12مارس 201م بتوزيع الفيلم الوثائقي - خطوط_حمراء - على وسائل الإعلام التابعة للميليشيات في اليمن .

والفيلم الوثائقي - خطوط_حمراء - هو من إنتاج الإعلام الأمني التابع للميلييات الحوثية ويكشف تفاصيل ضبط الأجهزة الأمنية لخلايا الدعارة مدعومة من التحالف العربي والشرعية والمخدرات وتأثير الحرب في اليمن على تفشي تلك الامور في بلد محافظ مثل اليمن.

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