شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة حوادث مرورية في منطقة سمارة بإب خلال أقل من 48 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدى حادث إنقلاب قاطره كبيرة محملة بالأخشاب يوم أمس في نقيل سمارة بمديرية المخادر بإب الى توقف حركة السير في الخط الرئيسي الذي يربط المحافظة بأمانة العاصمة، بشكل نهائي منذ الساعة ال” 12 ” ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا .

وفي الوقت الذي تمكن فيه رجال المرور بالمحافظة بإشراف مدير عام إدارة المرور العقيد خالد أنعم ، من إعادة فتح الطريق أمام المسافرين وحركة المركبات ، وقعت في ذات الطريق حادثتين منفصلتين ، تمثلت الأولى بإنقلاب قاطرة أخرى بطول 27 مترا ، بمنطقة قريبة من كسارة العنسي عصر اليوم، كانت تحمل على متنها عددا كبيرا من السيارات الصغيرة ، وأدى الحادث الى عرقلة الحركة المرورية حتى الآن في إنتظار وصول الونش لرفعها وإعادة فتح الطريق .

فيما نجم عن الحادث الثاني وفاة المواطن يحي عبدالله علي جياش إثر تصادم باص مع سيارة ” حبه ” .. وعقب ضبط سائقي المركبتين من قبل إدارة مرور المخادر ،اعترف سائق الباص بتسببه بالحادث نتيجة تعطل المكابح ، وهو ما أدى الى حجز الباص وإحالة سائقه لإتخاذ الإجراءات القانونية .

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وأوضح مدير عام إدارة المرور بالمحافظة العقيد خالد أنعم أن معظم الحوادث بمنطقة سمارة ناجمة عن مخالفة أصحاب المركبات لقانون وضوابط الطريق والتي تمنع عبور القاطرات التي يزيد طولها عن 16 مترا ، أو تزيد حمولتها عن 60 طنا .

ولفت ألى أن سبب إنقلاب إحدى القاطرتين أن طولها “27 “مترا، فيما الأخرى تحمل حمولة تزيد عن “120” طنا ، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لضوابط الطريق بمنطقة سمارة .

وبين أن تلك المخالفات من شأنها تدمير الخطوط الرئيسية نتيجة الحمولات الزائدة وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال مقابل نفقات الصيانة والترميم ، فضلا عن الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات . داعيا أصحاب المركبات الى التقيد بقوانين وضوابط الطريق ، لتجنب وقوع الحوادث ، والمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة.