شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاربعاء 13 مارس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاربعاء 13 مارس رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهرة- سيئون- سقطرى. القاهرة- سيئون : الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 0630 صباحا. سيئون – سقطرى : الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهرة : سقطرى – سيئون : الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1300 ظهرا. سيئون – القاهرة: الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1645 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهرة- عدن . الاقلاع : 0300 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول : 0730 صباحا. Advertisements عدن- جده الاقلاع :0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : جده- عــدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت جــده) الوصول: 1400 ظهرا. عـدن القاهرة. الاقلاع :1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1100 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا.

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