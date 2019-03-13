شكرا لقرائتكم خبر عن قادما من حجور .. هذا ما وصل الى العاصمة صنعاء واصاب عبد الملك الحوثي بالصدمة والهلع وانساه فرحته بهزيمة ابطال حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية يمنية، عن وصول 200 جثة حوثية قادمة من حجور إلى معسكر السواد في حزيز .

وكتب إعلاميون يمنيون، في تغريدات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «وصلت الأحد قادمة من حجور 200 جثة حوثية إلى معسكر السواد في حزيز بالعاصمة صنعاء». ودعا بعض الإعلاميين قبائل اليمن إلى وضع حد لنزيف دماء أبنائهم الذين يلقي بهم الحوثي إلى التهلكة.

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