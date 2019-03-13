‏ بعد 4 سنوات من انهيار الجيش اليمني واستسلامه لميليشيات ...الكشف عن الحقيقة الكاملة مدعمة بالارقام والتواريخ عن الطرف الذي سلم الجيش والسلاح اليمني للحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - من سلم الجيش اليمني للحوثي ...؟

من يقول إن الزعيم سلم الجيش للحوثي.. ندعوهم الى ان يتمعنوا في المنشور التالي.. فهو يحمل الحقائق الدامغة للإجابة على هذا السؤال المهم ...!!

من سلم الجيش للحوثي؟ سلمته القيادات العسكرية المحسوبة على الثورة والإخوان وهادي

ويظل السؤال.. ما هو الجيش الذي سلمه صالح للحوثيين؟

ماذا تبقى لصالح كي يسلمه اصلا؟

ماهي الالوية او الوحدات العسكرية التي سلمها صالح للحوثيين؟! أتحدى أحد يسمي لواء واحد بقياداته سلمه صالح للحوثي. او حتى كتيبه واحده. ما شتيش كلام مقايل.

اشتي دليل واحد على تسليم هذا الجيش الذي لم يعد حينها بيد اي من قيادات صالح

ليس هذا دفاعا عن صالح ولكن دفاعا عن الحقيقة التي زيفها هؤلاء الفاشلون ويصدقها البعض بحسن نية.

اليكم الحقيقة المؤلمة:



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