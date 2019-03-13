شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من سفراء الدول الخمس يكشف مصير اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن سفراء الدول الخمس الاعضاء في اليمن وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وامريكا عن فشل تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة حتى اللحظة.



وقال بيان سفراء الدول الخمس الأعضاء في اليمن: إن الاتفاقات لم تنفذ "بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز".



وتابع البيان بالقول "ندعم وبقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة".



ودعا البيان "جميع الأطراف إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بأداء عملها بأمان ودون تدخل".



ورحب "بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة".



وقال البيان "نحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر".



وأكد أنه "بالإضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة".



وجددت الدول الخمس التزامها "بحل سياسي شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني".



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