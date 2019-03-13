شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صاعق لكل المقيمين اليمنيين ووزارة العمل السعودية تقصم ظهورهم بسعودة 14 مهنة جديدة لا يعمل فيها الا اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت صحيفة «عكاظ» السعودية 14 وظيفة لا يجوز توظيف العامل غير السعودي عليها، إذ يصنف توظيف الوافدين عليها ضمن

ً المخالفات التي تستوجب فرض عقوبات، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام العمل.

وبحسب الرصد، فإن الـ 14 وظيفة المحظورة على الوافدين تضمنت: كبير إداريي موارد بشرية، وكاتب شؤون

موظفين، وحارس أمن خاص، ومدير شؤون موظفين، وكاتب دوام، والمعقبين، ومدير شؤون عمل وعمال.

وأكدت اللائحة أن من الوظائف المحظورة على الوافدين أيضا: كاتب استقبال عام، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومدير

علاقات أفراد وكاتب استقبال فندقي، ومخلص جمركي، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب

شؤون أفراد، وكاتب شكاوى، وكاتب توظيف، وأمين صندوق، مشددة على أنه لا يجوز إسناد أي من مهمات تلك

المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر



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