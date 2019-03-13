شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ( صورة ) القيادي الحوثي السيء السمعة الذي اطاحت به الجماعة بعد اثارته للغضب والسخط الشعبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقالت جماعة الحوثي القيادي، المتهم الرئيس بعمليات اختطاف وإخفاء وتعذيب النساء سلطان زابن، من منصبه كمدير لإدارة البحث الجنائي .

وقالت مصادر أمنية في صنعاء أن جماعة الحوثي تحاول امتصاص الغضب الشعبي، وتحسين صورتها بعد فضائح اختطاف وتعذيب النساء وابتزازهن من قبل القيادي الحوثي سلطان زابن وعدد من معاونيه.

وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي، اكتفت بايقاف القيادي الحوثي، زابن، ومساعديه عن عملهم، دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق النساء.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي عينت قيادي آخر بالجماعة يدعى، أبو حمزة، خلفا لزابن .

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وكانت مليشيا الحوثي قد دافعت عن ما يقوم به القيادي زابن من عمليات اختطاف بحق النساء، اللواتي اتهمن من قبل قيادات وإعلام الحوثي بانهن خلايا تابعة لما يسموه " العدوان" , ويقمن بدور في الحرب الفكرية والأخلاقية حسب مزاعمهم .

وزارت قيادات حوثية كبيرة مكتب زابن، بعد نشر التقارير التي فضحت جرائمه بحق النساء، وأعلنوا وقوفهم معه ضد ما قالوا عنها الحملة الإعلامية ضده .

وجاء تراجع جماعة الحوثي عن التمسك بزابن، بعد انتشار الفضائح الخاصة بابتزاز النساء وتعرضهن للانتهاكات والتعذيب والاستغلال الجنسي، وتزايد السخط الشعبي ضد الجماعة وممارساتها التي طالت النساء .

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قد كشفت عن قيام زابن ومعاونيه باختطاف أكثر من 120 إمرأة في صنعاء، وإخفائهن في سجون سريّة وتعرضهن للتعذيب والاعتداء الجسدي والجنسي .