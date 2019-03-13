حصيلة أولية مروعة من جرائم الحوثي في حجور حجة

كشف تقرير لمنظمات حقوقية في اليمن عن حصيلة أولية بشأن جرائم الحوثي في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأوضح التقرير الذي أعلن الثلاثاء في مأرب بأن الحصيلة الأولية تشير إلى أن حالات الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء حجور بمديرية كشر خلال شهرين بلغت (7921) حالة انتهاك.

وبين الانتهاكات: حالات القتل (205) منهم (20) طفلًا و(30) امرأة، تنوعت بين الإعدام المباشر والإعدامات الجماعية والقصف بالأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية على المنازل بمن فيها من النساء والأطفال، بالإضافة إلى استخدامهم دروعًا بشرية.

وكذلك تفخيخ وتفجير وإحراق (150) منزلًا، منها (75) تدميرا كاملا بعد نهب محتويات معظم تلك المنازل. وإحراق وتفجير أكثر من (35) شاحنة تستخدم لنقل المياه للأسر وذلك لزيادة الحصار والمعاناة لأبناء المنطقة

فيما بلغ عدد الجرحى (480) جريحًا، منهم (60) امرأة، و(30) طفلًا. وبلغ عدد المختطفين والمخفيين قسريًا (170) منهم من اختطف وجراحه تنزف دون تقديم الخدمات الإسعافية لهم.

كما بلغت حالات التهجير القسري لعدد (1650) حالة في حين بلغ عدد الأسر النازحة أكثر من (5000) أسرة. وكذلك السيطرة على (186) مزرعة، وإتلاف (45) مزرعة.

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وصمتت المنسقة الاممية ليز غراندي عن الجرائم الحوثية وزعمت ان القتلى فقط 20 قتيلًاو30 جريحًا من دون ان تشير لمسؤولية الحوثي عن الجرائم اليومية.

وكانت مليشيا الحوثي ارتكبت مجازر وعمليات إبادة بشعة بحق أسر كاملة أغلبها من النساء والأطفال في حجور، تكشفت منها إحصاءات حول أسرتي الهادي وأحدب بمركز مديرية كشر، حسب وكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية.

الشهداء من أسرة الهادي:

(حورية عبدالله عبدالله الهادي50 سنة - امل عبدالوهاب عبدالله الهادي25 سنة- فاطمة محمد على الهادي 18 سنة- أميرة محمد على الهادي 30 سنة- أمة الرحمن على عبدالله الهادي50 سنة - إيمان يحيى عبدالله الهادي 28 سنة- رناء إبراهيم أحمد الهاي 13 سنة - جهاد إبراهيم أحمد الهادي 13 سنة - الزهراء فؤاد أحمد الهادي 2 سنة - آمنة مصطفى محمد الهادي(شهر) - هدى نجيب محمد على الهادي7 سنوات- مرام نجيب محمد على الهادي). بجانب 13 جريح جلهم من النساء والأطفال بمصير مجهول.

الشهداء من أسرة أحدب:

(تقوى صالح محمد احدب 55 سنة - نور محمود صالح عكيس 10 سنوات- سمية على على الزليل 35 سنة - سميرة محمد صالح احدب 32 سنة- فاطمة أحمد محمد صالح أحدب13 سنة- أماني أحمد محمد صالح احدب 4 سنة- مروة أحمد محمد صالح احدب 11 سنة- حازم خالد محمد صالح احدب 4 سنوات - إياد خالد محمد صالح أحدب 1 سنة - منى محمد على أحدب 35 سنة)، بجانب 6 جرحى آخرين جلهم من النساء والأطفال ومصيرهم مجهول.