شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. خبر عاجل لقناة المسيرة عن مقتل "أبو علي" في معركة حجور بغارة جوية قبل قليل.. شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مقتل قيادي أمني بارز في المعارك الدائرة بحجور، بمحافظة حجة.

وقالت إدارة أمن محافظة عمران التي تسيطر عليها المليشيات في بيان نعي إن القيادي الحوثي ماجد الجيش لقي مصرعه بغارة جوية خلال المعارك الدائرة في حجور بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن .

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ويعد القيادي الحوثي ماجد الجيش الملقب بأبو علي من أبرز القيادات الميدانية في صفوف الجماعة وأحد المتهمين بتصفية اللواء حميد القشيبي في محافظة عمران في يوليو 2014.

وعينت المليشيات الحوثية " ماجد الجيش " مديرا لأمن مديرية ريدة في محافظة عمران وعمل على حشد عشرات العناصر في صفوف المليشيات.