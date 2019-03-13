شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب والهلع يسيطر على عبد الملك الحوثي شخصيا ويربك كل حسابات أبو علي الحاكم على كافة الجبهات بعد اكتشافهم لهذا الامر الخطير المتعلق بالرئيس السابق علي عبد الله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مقربة من السفير اليمني السابق في الامارات احمد علي عبد الله صالح انه كشف لابن عمه طارق صالح المعروف بطارق عفاش عن السر الرهيب الذي اخبره به ابيه الذي يمكنه من خلاله تحقيق الانتصار على الحوثيين بأسرع وقت.



واشار المصدر ان نجل صالح كشف لابن عمه ان القضاء على الحوثة تحتاج - بحسب وصية الراحل والده - الى ثلاثة امور رئيسية



استمالة شيوخ القبائل وفتح جبهات داخلية في كل مكان على ان يكون غالبية المقاتلين من الناقمين على الحوثي ممن قتل اسرهم او دمر منازلهم.



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