شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ( صورة ) الشابة اليمنية الحسناء التي عثر عليها بين ضحايا كارثة تحطم الطائرة الأثيوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ان من بين ضحايا الطائرة الأثيوبية فتاة يمنية الاصل . وقال الناشطون ان الفتاة تدعى رشا إبنة رشاد أحمد صالح فارع القر واضاف الناشطون ان الفتاه تعمل ضمن طاقم الطائرة الإثيوبية وان والدتها لازالت تحمل الجنسية اليمنية وتدعى فتحية أحمد محمد الحاج العريقي . يذكر أن طائرة إثيوبية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها في حادث راح ضحيته 157 شخصا

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