أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري الإيطالي روما - x

10:30م KSA - إمبولي دوري أبطال آسيا 2019 الزوراء العراقي - x

5:00 م KSA - الوصل الإماراتي الوحدة الإماراتي - x

6:00 م KSA - والاتحاد السعودي النصر السعودي - x

6:45 م KSA - ذوب آهن أصفهان الإيراني Advertisements الدوري المصري الداخلية - x

4:00 م KSA - مصر المقاصة حرس الحدود - x

6:30 م KSA - إنبي وادي دجلة - x

9:00 م KSA - طلائع الجيش كأس الاتحاد الآسيوي هلال القدس - x

5:00 م KSA - الوحدات الأردني

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